В Новороссийске задержан подозреваемый в попытке подрыва пассажирского поезда

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в подготовке террористического акта на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, гражданин России, действуя по собственной инициативе, установил контакт с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер Telegram. В ходе переписки, как утверждает ФСБ, ему было дано задание осуществить подрыв участка железной дороги в момент прохождения пассажирского поезда.

Следствие считает, что подозреваемый получил инструкции по изготовлению взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество, которое хранил по месту жительства. Задержание произошло в момент обследования участка железной дороги, где, по версии спецслужбы, планировалось совершение подрыва.

В ФСБ подчеркнули, что в результате оперативных мероприятий пострадавших нет, материальный ущерб не допущен.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Вячеслав Рыжков