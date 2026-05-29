Полиция Петербурга задержала мужчину за посредничество во взятке на 1,5 млн рублей
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 29-летнего жителя Псковской области, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он обещал своей знакомой за 1,5 млн рублей «решить вопрос» с освобождением ее сожителя от уголовного преследования и организовать ему службу в небоевых подразделениях.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным пресс-службы регионального Главка МВД, задержанный утверждал, что имеет связи, позволяющие повлиять на решение следствия. За свои услуги он потребовал 1,5 млн рублей. 26 мая подозреваемый был задержан в одном из домов садоводческого товарищества «Северная жемчужина» во Всеволожском районе.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.