Индустрия долголетия

В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» прошел уральский этап масштабного федерального проекта — научно-практическая конференция «Код долголетия. Урал». Мероприятие, организованное группой компаний «Медконсультант групп» при поддержке Министерства здравоохранения РФ, АНО НИМЦ «Геронтология» и Уральского образовательного центра интегративных специалистов (УОЦИС), объединило на одной площадке ведущих ученых, врачей, нутрициологов и представителей бизнеса. Главным вектором дискуссии стали темы развертывания систем прецизионного управления ресурсом организма, применение ИИ и внедрение биомедицинских инноваций.

Конференцию открыла заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, отметившая важность междисциплинарного превентивного подхода для региона. К приветствиям присоединились председатель правления СМСБ Свердловской области Константин Холодилов, обозначивший роль частного сектора в программах активного долголетия, и создатель УОЦИС Евгения Дегтянникова, заявившая о необходимости трансфера инноваций в реальную практику специалистов.

Организатор конференции к.б.н., геронтолог Елена Крохмалева представила доклад о роли коротких IPH-пептидов как сигнальных молекул, способных точечно управлять экспрессией генов и запускать регенерацию тканей. Ведущие эксперты научно-практического сообщества посвятили свои выступления стратегиям системного управления биологическим потенциалом человека.

Практическим результатом конференции «Код долголетия. Урал» стало предоставление региональному профильному сообществу готовых междисциплинарных протоколов для прямой интеграции в клиническую практику. Переход от общих концепций ЗОЖ к доказательным клиническим инструментам позволяет уральским медицинским центрам уже сегодня персонализированно управлять биологическим возрастом пациентов и снижать риски развития ранних патологий.