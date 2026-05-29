В Белгородской области за сутки от атак ВСУ пострадали пять человек

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 35 раз. В результате пострадали пять человек, в том числе боец «Орлана». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По данным регионального оперштаба, по два человека пострадали в Белгородском и Шебекинском округах, один — в Валуйском. Двое из них госпитализированы.

Также ударам подверглись Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский и Ровеньский округа. ВСУ четыре раза применяли РСЗО и артиллерию, а также шесть раз сбрасывали с дронов взрывные устройства.

Сутками ранее Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 63 раза. В результате два человека погибли, семеро получили ранения.

Кабира Гасанова