Мост Широтной магистрали в Петербурге начнут строить 3 июня

Старт строительству моста через Неву в створе ШМСД дадут 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Губернатор Александр Беглов сообщил в эфире канала 78, что генподрядчиком выступит компания «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя, договор с которой подпишут в ближайшие дни.

Концессионер «Широтная Магистраль Северной Столицы» подпишет договор с подрядчиком в ближайшие дни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Концессионер «Широтная Магистраль Северной Столицы» подпишет договор с подрядчиком в ближайшие дни

«Наш партнер по концессии ШМСД, компания "Широтная Магистраль Северной Столицы", подпишет договор генерального подряда с компанией "Дороги и Мосты" Нацпроектстроя. Да, исполнитель тот же. У города нет к нему никаких вопросов — только слова признательности»,— заявил господин Беглов.

На месте строительства установят закладной камень — аналогичная церемония ранее прошла для Большого Смоленского моста.

Кирилл Конторщиков