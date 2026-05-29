Из Свердловской области экспортировали более 8 тыс. тонн торфа с начала года
С января по 27 мая 2026 года из Свердловской области экспортировано 8752 тонны торфогрунта под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.
Основной объем поставок, 5933 тонны, пришелся на Казахстан. Остальная продукция отправлена в Китай, Узбекистан и Киргизию.
В отношении экспортируемой подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска проведены надзорные мероприятия, включая досмотр, отбор проб и лабораторную экспертизу. Карантинные объекты не выявлены. Каждая транспортная единица с продукцией сопровождалась фитосанитарным сертификатом, соответствующим требованиям страны-импортера.