В 2026 году в Анапе в план капремонта включены 28 многоквартирных домов

В Анапе в 2026 году в региональную программу капитального ремонта включены 28 многоквартирных домов, общий объем работ составит 111 видов мероприятий на сумму 591,3 млн руб., сообщила глава города Светлана Маслова.

По ее словам, работы ведутся как в городской черте, так и в сельских округах. На улице Стахановской, 3 завершен ремонт кровли, сейчас оформляется исполнительная документация. В Цибанобалке на улицах Молодежной, 52, и Садовой, 39 выполнены фасадные работы, объекты находятся на стадии документального оформления. На улице Молодежной, 50, 52 и 56 завершен ремонт плоских кровель.

В хуторе Красный на улице Мира, 3, а также в 12-м микрорайоне (дом 9) продолжаются работы по обновлению фасадов.

В администрации отмечают, что по количеству включенных в программу домов на 2026 год Анапа входит в число лидеров Краснодарского края.

