В 2026 году в Анапе в план капремонта включены 28 многоквартирных домов

В Анапе в 2026 году в региональную программу капитального ремонта включены 28 многоквартирных домов, общий объем работ составит 111 видов мероприятий на сумму 591,3 млн руб., сообщила глава города Светлана Маслова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, работы ведутся как в городской черте, так и в сельских округах. На улице Стахановской, 3 завершен ремонт кровли, сейчас оформляется исполнительная документация. В Цибанобалке на улицах Молодежной, 52, и Садовой, 39 выполнены фасадные работы, объекты находятся на стадии документального оформления. На улице Молодежной, 50, 52 и 56 завершен ремонт плоских кровель.

В хуторе Красный на улице Мира, 3, а также в 12-м микрорайоне (дом 9) продолжаются работы по обновлению фасадов.

В администрации отмечают, что по количеству включенных в программу домов на 2026 год Анапа входит в число лидеров Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

