Клещи атаковали более 1800 жителей Петербурга и Ленобласти за последнюю неделю мая
С 21 по 27 мая 2026 года в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось 1 820 человек, пострадавших от присасывания клещей, из них 17% — дети. Более трех четвертей укусов зафиксированы на территории Ленинградской области. В рамках прививочной кампании против клещевого энцефалита вакцинировано более 114 тыс. жителей двух регионов, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.
При укусе клеща необходимо немедленно обратиться к врачу и сдать насекомое в лабораторию
Среди районов Петербурга по числу обращений лидируют Пушкинский (22%), Курортный (18%) и Выборгский (13%). В Ленинградской области наибольшее число пострадавших зафиксировано в Тихвинском (16%), Всеволожском (12%) и Волховском (11%) районах. Еще 11,5% случаев произошли в других регионах РФ, 11% — в черте Петербурга, 0,5% — за границей.