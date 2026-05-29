В День России в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

В Екатеринбурге 12 июня, в День России, на время проведения праздничной акции «Хором славим Россию и город!», на центральных улицах ограничат продажу алкоголя, следует из постановления городской администрации.

Мероприятие пройдет в Историческом сквере. Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена с 10:00 до 15:00 в границах улиц Вайнера — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина.

В прошлом году более 70 хоровых коллективов спели государственный гимн России и песни в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во время акции «Хором славим Россию и город!». В ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, включая главу Свердловской области Дениса Паслера.

Ирина Пичурина