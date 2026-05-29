Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Петрозаводск — Петербург задержали из-за возгорания вагона

Утром 29 мая на станции Петрозаводск при подаче пассажирского поезда №803 под посадку было обнаружено возгорание внешнего оборудования вагона. Состав выведен с платформы, возгорание устранено к 06:53. Для отправки пассажиров производится замена состава, задержка составит более двух часов. Движение других поездов не нарушено.

Для отправки пассажиров производится замена состава

Для отправки пассажиров производится замена состава

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для отправки пассажиров производится замена состава

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Октябрьская железная дорога устанавливает причины произошедшего. Пассажирам принесены извинения за доставленные неудобства. На станции работают сотрудники, координирующие замену подвижного состава. Актуальную информацию о времени отправления поезда №803 можно уточнить в справочной службе ОЖД или через официальные приложения перевозчика.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все