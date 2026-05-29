Умер актер Ставропольского театра драмы Виктор Поморцев
На 85-м году жизни скончался актер Ставропольского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова Виктор Поморцев. О смерти артиста сообщила пресс-служба театра.
«Виктор Константинович посвятил театру многие годы своей жизни, оставаясь человеком, искренне преданным сцене и своему делу», — говорится в сообщении.
Виктор Поморцев родился 5 марта 1942 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где обучался на курсе народного артиста СССР Василия Меркурьева. Профессиональную карьеру начал в Пермском ТЮЗе, а с 1969 года служил в Ставропольском академическом театре драмы.
В театре отметили, что зрители и коллеги называли Виктора Поморцева «королем эпизода» за умение создавать яркие и запоминающиеся образы даже в небольших ролях.
Помимо работы на сцене, актер активно снимался в кино. В его фильмографии насчитывается 17 проектов. Широкую известность ему принесла роль в фильме «Камышовый рай» режиссера Елены Цыплаковой. Также он сыграл в картинах «Город Зеро», «Сны», «Хрусталев, машину!», а также в сериалах «Отряд специального назначения» и «Ермак».
Церемония прощания с Виктором Поморцевым пройдет 29 мая в ритуальном зале бюро судебно-медицинской экспертизы в Ставрополе.