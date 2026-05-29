Пляжи курортных поселков Туапсинского округа очистили от мазута

В Туапсинском округе завершили очистку от нефтепродуктов пляжных территорий в курортных поселках. Работы продолжаются только на береговой полосе в самом Туапсе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, санитарное состояние побережья и качество морской воды продолжают контролировать специалисты Роспотребнадзора. Ведомство проводит лабораторные исследования в рамках программы производственного контроля. Дополнительно состояние акватории оценивают дайверы, которые, как отметил господин Бойко, фиксируют нормальное состояние морского дна и подводной среды.

К летнему сезону в Туапсинском округе планируют открыть 69 пляжей, из которых 11 относятся к территориям общего пользования. На всех пляжах предусмотрена работа спасательных и медицинских служб. Кроме того, территории оборудовали системами видеонаблюдения.

В администрации округа уточнили, что благоустройство пляжей выполняют в едином архитектурном стиле. В оформлении общественных пространств используют преимущественно светлые цветовые решения.

Ранее сообщалось, что к 28 мая в Туапсе собрали и вывезли более 32,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий загрязнения были задействованы 446 человек и 90 единиц техники.

Мария Удовик