В Туапсинском районе отменили режим беспилотной опасности

В Туапсинском районе Краснодарского края отменили режим беспилотной опасности. Об этом утром 29 мая сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация об отмене режима появилась после ранее введенных ограничений, связанных с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В опубликованном сообщении глава района уточнил, что действие сигнала беспилотной опасности прекращено.

На территории Краснодарского края при этом продолжают действовать ограничения, касающиеся фото- и видеосъемки, а также распространения информации, связанной с атаками беспилотников и работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Запрет распространяется в том числе на публикацию данных о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона неоднократно напоминали жителям о необходимости соблюдать установленные меры безопасности и ориентироваться только на официальные источники информации. В Краснодарском крае действует административная ответственность за нарушение требований, связанных с распространением подобных материалов.

Согласно действующим нормам, за публикацию запрещенной информации предусмотрены штрафные санкции. Максимальный размер административного штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Ранее в регионе неоднократно вводили режим беспилотной опасности на фоне сообщений об угрозе атак БПЛА. В таких случаях жителей и гостей муниципалитетов призывают соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения на открытых участках и не приближаться к объектам, в отношении которых могут действовать ограничения.

Власти также напоминают, что оперативная информация о введении и отмене подобных режимов публикуется через официальные каналы муниципальных и региональных структур.

Мария Удовик