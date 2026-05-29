На Ставрополье подросток на мопеде сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Новоалександровском округе Ставропольского края сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 16-летнего подростка, который на мопеде сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло в станице Расшеватской. После наезда на пешехода водитель мопеда покинул место происшествия. Пострадавшему была оказана разовая медицинская помощь.

Сотрудники полиции оперативно установили личность нарушителя. Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

В отношении несовершеннолетнего собраны административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления) и ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

К ответственности привлекли и взрослых. В отношении владельца мопеда составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили административный материал в отношении родителей подростка по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление мопедами, питбайками и другими транспортными средствами без соответствующего права управления запрещено и может привести к тяжелым последствиям как для самих подростков, так и для других участников дорожного движения.

Валерий Климов