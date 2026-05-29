Александр Беглов анонсировал пятую Технологическую долину в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о запуске нового научно-образовательного проекта — пятой Технологической долины, которая будет реализована совместно с президентским центром «Сириус». Основные объекты кластера планируется разместить на Васильевском острове. Проект дополнит уже формирующуюся в городе сеть инновационных площадок.
Проект укрепит статус Петербурга как крупнейшего научно-образовательного центра
Как сообщил глава города в эфире телеканала «78», новая площадка будет развиваться по трем ключевым направлениям: промышленная робототехника, исследовательские программы с участием ведущих вузов и образовательная платформа для привлечения талантов со всей страны.