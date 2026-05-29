Александр Данилов стал замминистра промышленности и науки Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Александра Данилова на должность заместителя министра промышленности и науки региона. С 29 мая он приступает к исполнению обязанностей на новой должности, сообщили в департаменте информационной политики области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Александр Данилов родился в 1979 году в Муроме (Владимирская область). В 2001 году он завершил обучение в Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция». Карьеру начал в органах прокуратуры. Позднее он возглавлял следственные отделы управления СКР по Свердловской области в Каменске-Уральском и Реже. С 2019 года Александр Данилов работал заместителем начальника правового отдела департамента государственного жилищного и строительного надзора региона.

С 2021 года он занимал пост советника первого заместителя губернатора Свердловской области.

Ирина Пичурина