Летом на Кубани откроются более 200 придорожных ярмарок

В Краснодарском крае в летний сезон планируется открыть более 200 придорожных ярмарок, где местные фермеры представят свою продукцию, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, за сезон на таких площадках реализуется свыше 1 тыс. т кубанских фруктов, овощей, ягод и орехов. Подобный формат торговли, как отмечается, уже стал востребованным как среди жителей региона, так и среди туристов, направляющихся к черноморским курортам или возвращающихся обратно.

В администрации края считают, что придорожные ярмарки позволяют поддерживать местных производителей и обеспечивают доступ к свежей сельхозпродукции. Кроме того, развитие придорожной инфраструктуры рассматривается как элемент формирования туристического имиджа региона и повышения уровня сервиса для отдыхающих.

Власти ожидают, что в текущем сезоне Кубань примет более 8,5 млн туристов. В связи с этим на ярмарочных площадках планируется обустройство зон отдыха, включая беседки и фотозоны.

