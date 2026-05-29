Утром в Севастополе сбили 3 БПЛА над морем

В Севастополе утром 29 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, три беспилотника были уничтожены над акваторией моря в районе Северной стороны города. Гражданская инфраструктура в результате инцидента не пострадала.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 мая, в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая, средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, атаки фиксировались в том числе над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Вячеслав Рыжков