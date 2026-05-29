Житель Невинномысска перевел мошенникам более 7,5 млн рублей после сообщения в домовом чате
В Невинномысске жертвой телефонных мошенников стал 65-летний местный житель, который перевел злоумышленникам более 7,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.
По данным правоохранителей, мужчина получил в домовом чате сообщение с предложением пройти опрос по ссылке. После перехода ему начали поступать сообщения с обвинениями в мошенничестве и предупреждениями о якобы возможной блокировке счетов.
Затем с пенсионером связались неизвестные, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги». Они убедили мужчину, что его банковские счета взломаны, а на его имя оформлены кредиты.
После этого разговоры были переключены на якобы представителей Роскомнадзора, Федерального казначейства и Министерства юстиции. Один из собеседников, назвавшийся заместителем министра, убедил потерпевшего установить специальное приложение и перевести деньги на «защищенный казначейский счет».
В течение нескольких дней житель Невинномысска совершил около 80 денежных переводов. Общая сумма ущерба превысила 7,5 млн руб.
Когда обещанного возврата средств не последовало, мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.
В МВД отмечают, что мошенники все чаще используют многоступенчатые схемы с участием лжесотрудников различных ведомств, чтобы создать у жертвы впечатление официальности происходящего и заставить ее самостоятельно перевести деньги злоумышленникам.