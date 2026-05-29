В Новороссийске произошел порыв магистрального водовода

В Новороссийске утром 29 мая произошел порыв магистрального водовода диаметром 720 мм после вывода системы на рабочий режим по завершении первого этапа строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта трубопровода на улице Магистральной, передает МЦУ города.

Как сообщили в коммунальных службах, в настоящее время специалисты проводят поиск места повреждения и готовятся к устранению аварии. На период проведения работ подача воды временно прекращена в зоны водоснабжения № 3а, 3б, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 29 и 32.

По предварительным данным, ограничение затронуло около 40,6 тыс. жителей. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется ориентировочно к 16:00.

На время отключения организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. После завершения ремонта водоснабжение обещают восстановить в штатном режиме. Власти отмечают, что предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации нет.

Вячеслав Рыжков