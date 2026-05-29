В Анапе предприниматель продавал мясо и молочку, незаконно ввезенные в страну

Новороссийская транспортная прокуратура выявила нарушения при реализации пищевой продукции в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель в Анапе осуществлял продажу молочной и мясной продукции, незаконно ввезенной через таможенную границу Евразийского экономического союза.

По данным прокуратуры, в отношении продукции не были соблюдены установленные запреты и ограничения, в связи с чем товары были изъяты из гражданского оборота и уничтожены.

Кроме того, транспортный прокурор возбудил административное дело по ст. 16.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пользование товарами, незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС. По итогам рассмотрения материалов предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 32 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков