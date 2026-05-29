На Ямале потушили природный пожар площадью 1,1 га
В четверг, 28 мая, спасатели «Ямалспаса» ликвидировали природный пожар в Надымском районе, охвативший 1,1 га, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
За период пожароопасного сезона 2026 года в округе зарегистрировано три возгорания. Общая площадь, пройденная огнем за этот период, составляет 19,4 га.
По состоянию на 8:30 29 мая на территории Ямала отсутствуют действующие природные пожары.