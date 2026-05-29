Ставрополец лишился 60 тыс. рублей после знакомства с девушкой в интернете

В Ставрополе 19-летний местный житель стал жертвой мошенников после знакомства на сайте знакомств. Ущерб составил 60 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным полиции, молодой человек познакомился в интернете с девушкой, которая в тот же день предложила ему сходить в театр и попросила оплатить билеты.

Юноша перешел по присланной ссылке и перевел около 5 тыс. руб., однако после оплаты сайт выдал ошибку. Затем потерпевшему позвонили якобы сотрудники службы поддержки и сообщили, что платеж не прошел. Следуя их инструкциям, молодой человек несколько раз переводил деньги на указанные счета.

Позже злоумышленники убедили его перечислить все средства с банковской карты для якобы возврата денег и предотвращения блокировки счета.

После перевода средств новая знакомая перестала выходить на связь и заблокировала пользователя. Тогда ставрополец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту произошедшего следственный отдел №3 СУ УМВД России по Ставрополю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В полиции напомнили жителям региона о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете и не переходить по сомнительным ссылкам для оплаты товаров и услуг.

Валерий Климов