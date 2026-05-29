Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Кубанью, Крымом и другими регионами ночью уничтожили 208 БПЛА

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 29 мая. По данным ведомства, в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотников самолетного типа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

О каких-либо жертвах или разрушениях не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все