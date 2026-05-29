Прокуратура Кубани предупредила о мошеннической схеме с арендой жилья в курортный сезон

В преддверии высокого сезона в прокуратуре Краснодарского края предупреждают о распространении новых мошеннических схем, связанных с арендой жилья на популярных курортах.

Как отмечают в пресс-службе надзорного органа, злоумышленники размещают в социальных сетях объявления о сдаче квартир и апартаментов по заниженным ценам, используя привлекательные фотографии, видеозаписи объектов, а также искусственно увеличенные просмотры и недавно созданные аккаунты для придания объявлениям достоверности.

В одной из схем потенциальному арендатору предлагают «подтвердить» бронирование символическим переводом в размере 1 руб. После этого общение переводится в мессенджеры, где пользователю направляют ссылку на поддельный сервис бронирования. На таком ресурсе граждан просят ввести данные банковской карты либо скачать приложение, содержащее вредоносное программное обеспечение.

Еще один распространенный способ мошенничества связан с публикацией объявлений с фотографиями чужой недвижимости. После получения предоплаты или залога за просмотр жилья злоумышленники прекращают выходить на связь.

Специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными платформами бронирования, не переходить по ссылкам, полученным в мессенджерах, не вводить платежные данные на сомнительных интернет-ресурсах и не скачивать приложения из непроверенных источников.

Вячеслав Рыжков