Директора стройкомпании в Тюмени будут судить за мошенничество на 24 млн рублей

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 24 млн рублей в отношении 57-летнего директора строительной компании, сообщили в региональной прокуратуре. Он обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый заключил 19 договоров на ремонт теплосетей, включая контракты с бюджетными организациями. Для получения незаконных выплат он оформлял фиктивные документы о расходах на утилизацию строительного мусора, хотя реальных договоров с операторами не существовало. Эти документы после завершения строительства директор предоставлял заказчикам.

На основании поддельных отчетов компания получила более 24 млн руб., из которых около 5 млн руб. составили бюджетные средства. В одном случае бюджетное учреждение отказало в оплате расходов на сумму 4,5 млн руб.

В ходе расследования ущерб был возмещен в полном объеме, имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело передано в Калининский районный суд Тюмени.

Ирина Пичурина