В Ставропольском крае назвали самые востребованные ИТ-навыки 2026 года

Требования к ИТ-специалистам в Ставропольском крае за последние пять лет заметно изменились. Если раньше работодатели часто указывали в вакансиях английский язык, грамотную речь и умение работать в команде, то в 2026 году эти навыки практически исчезли из числа ключевых требований. Об этом говорится в исследовании hh.ru и Coleman Group.

По данным аналитиков, сегодня компании делают ставку на конкретные профессиональные компетенции. Наиболее востребованными навыками в ИТ-вакансиях Северо-Кавказского федерального округа стали SQL, Linux, Python, PostgreSQL и Git.

При этом аналитическое мышление, работа с большим объемом информации и деловая коммуникация сохранили высокие позиции среди требований работодателей.

Эксперты отмечают, что исчезновение ряда «мягких» навыков из вакансий не означает снижения их значимости. Напротив, многие работодатели уже воспринимают такие компетенции как обязательную норму для кандидатов и не считают необходимым отдельно указывать их в описании вакансий.

«У бизнеса есть запрос на кросс-функциональных специалистов, которые умеют работать на стыке технологий, бизнеса и данных, отвечать за результат, а не за выбор задач»,— отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

По мнению аналитиков рынка труда, тенденция отражает переход ИТ-отрасли от поиска универсальных сотрудников к найму специалистов с четко определенным набором технических компетенций и практическим опытом решения бизнес-задач.

Валерий Климов