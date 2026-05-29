В Перми наградили победителей олимпиады ПНИПУ по физике и математике

Межрегиональная олимпиада по физике и математике помогает увеличить шансы будущих абитуриентов на поступление в один из ведущих инженерных вузов страны. Она проводится ежегодно при поддержке Министерства образования и науки Пермского края и Компании «ЛУКОЙЛ». В этом году в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из разных регионов России.

По итогам первого тура продолжить участие в испытании смогли 40 человек. Лучшие результаты показали абитуриенты из Пермского края, Республики Коми, Астраханской, Волгоградской и Тюменской областей.

Десять победителей получат дополнительные 10 баллов при поступлении в Образовательный центр г. Когалыма или на любую специальность горно-нефтяного факультета Пермского политеха.

Для ребят была организована экскурсия в Музей пермской нефти и встреча с выпускником Корпоративной группы ЛУКОЙЛа Пермского политеха Александром Логиновым. Сейчас он успешно работает геологом в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». А всего в обществе трудятся более 1 тыс. выпускников ПНИПУ.

