Дожди ожидаются в Свердловской области в конце мая

В Свердловской области в пятницу и в выходные дни прогнозируются частые дожди, сохранится неустойчивая погода со средней суточной температурой, близкой к норме в +15°..+16°. Такая погода с осадками сохранится до 2 июня, передает Уральский гидрометцентр.

В пятницу на территории Среднего Урала будет облачно с прояснениями. Дождь: на севере сильный и очень сильный, на юге небольшой, местами умеренный, гроза. Ветер южный 5-10м/с с порывами до 15-20 м/с. В субботу сохранятся дожди и грозы, в воскресенье также дождь. Дневная температура в эти три дня составит +16°..+21°, в воскресенье на востоке возможно потепление до +26°.

В Екатеринбурге днем 29 мая +19°, 30 мая ночью без существенных осадков, +9°, днем небольшой дождь, +17°, 31 мая — ночью дождь, +13°, днем небольшой дождь, +20°, порывы ветра 15 м/с.

Сегодня спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности: отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, закрыть окна и убрать предметы с балконов. Также рекомендуется проверить ливневые стоки на участках, чтобы избежать подтоплений.

В этом году лето в Екатеринбурге может стать самым жарким за последние 30 лет — в этом случае будет побит сезонный рекорд 1998 года. Рекордных дождей и засух не прогнозируется.

Ирина Пичурина