Ракетную опасность объявили в Волгоградской области

Режим «Ракетная опасность» ввели в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей призывают перекрыть газ, воду, отключить свет. Необходимо пройти в ближайшее укрытие. Если такое отсутствует, укройтесь в ближайшем заглубленном помещении подземного пространства. Это может быть подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен. Спасатели напоминают взять с собой, документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.

Если вы на улице, избегайте открытых участков. Если дома — не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. В экстренном случае звонить по номеру 112.

В укрытии нужно находиться дол отмены ракетной опасности.

Ранее вечером в регионе объявили угрозу БПЛА. После этого Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Гумрак. Полеты временно приостановлены.

Нина Шевченко