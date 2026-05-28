Суд оставил в СИЗО правозащитника из Волгограда Алексея Ульянова до конца июня

Центральный районный суд Волгограда продлил срок содержания в СИЗО общественнику, правозащитнику и блогеру Алексею Ульянову, обвиняемому в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Ходатайство о продлении меры пресечения было заявлено прокурором Центрального района. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщил V1.RU.

Супруга обвиняемого Елена Ульянова рассказала журналистам, арест Алексею Ульянову продлен до 24 июня. С ее слов, суд не признает доводы об отсутствии доказательств, ухудшении здоровья общественника и неоказании ему медпомощи основанием для изменения меры пресечения, пишет издание.

Напомним, накануне региональное управление СКР сообщило о завершении расследования дела в отношении блогера. По данным следствия, с 2020 года господин Ульянов требовал у руководителей организаций и состоятельных жителей региона от 100 тыс. до 6 млн руб. за нераспространения порочащих сведений. В одном из эпизодов, по версии силовиков, он действовал вместе с экс-депутатом гордумы Волгограда и администратором Telegram-канала «Остров Свободы» Михаилом Серенко (его обвиняют, помимо вымогательства, в реабилитации нацизма и распространении порнографии). Общественник вину не признает, настаивая на том, что оказывал платные информационные услуги. В качестве обеспечительной меры арестовано его имущество на сумму более 2 млн руб.

Нина Шевченко