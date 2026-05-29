Бастрыкин повторно запросил доклад по факту смерти младенца в Крыму

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин повторно запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного и причинения тяжкого вреда здоровью роженицы в одном из медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщает Инфоцентр СКР.

Как установлено следствием, инцидент произошел в перинатальном центре крымской столицы. В социальных медиа вновь обсуждаются обстоятельства гибели младенца, а также последствия для его матери, которой, по предварительным данным, могла быть оказана медицинская помощь ненадлежащего качества.

По данным Telegram-каналов, причиной гибели младенца стал сепсис. По данным врачей воспалительный прооцесс начался и у роженицы, из-за чего ей в срочном порядке удалили матку.

В настоящее время следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Наталья Решетняк