Угрозу БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Граждан призывают пройти в комнаты с капитальными стенами без окон. Предварительно рекомендуется отключить свет, газ, воду.

Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Найдите ближайшее здание, крытый паркинг или другое безопасное место, укройтесь там. Не пользуйтесь лифтом.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие. Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко