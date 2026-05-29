Власти Краснодара раскрыли детали строительства Южного скоростного периметра

Власти Краснодара рассказали, где расположат съезды и эстакады Южного скоростного периметра — магистрали, которая должна пройти через микрорайон Гидростроителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Появление в Краснодаре Южного скоростного периметра должно решить вопрос с пробками в ряде районов города: в первую очередь по улице Ставропольской, в микрорайонах Дубинка и Гидростроителей, а также в районе выезда из краевого центра в сторону шлюзов Краснодарского водохранилища.

Согласно данным, предоставленным порталу 93.RU в администрации города, проектом предусмотрено создание дополнительных въездов и выездов для жителей микрорайона Гидростроителей. Съезды запланированы в районе улиц Автолюбителей, Снесарева, Валерия Гассия, а также проектируемой улицы Невкипелого. Кроме того, в документацию включено строительство эстакады от улицы Снесарева до озера Старая Кубань.

Общая протяженность новой магистрали составит 9,65 км. Количество полос движения на разных участках будет варьироваться от четырех до восьми. Маршрут трассы остался без изменений: от улицы Бородинской по улице Валерия Гассия с последующим пересечением озера Старая Кубань по двум мостовым переходам и выходом на улицу Воронежскую.

Южный скоростной периметр находится в перечне приоритетных проектов развития дорожной сети краевого центра на 2025–2035 годы. Как уточнили в мэрии, разработка проектно-сметной документации намечена на 2028–2029 годы, а строительно-монтажные работы запланированы на период с 2030 по 2035 год.

Как писал «Ъ-Кубань», предварительная стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 985 млн руб., а строительно-монтажных работ — в 79,3 млрд руб.

Наталья Решетняк