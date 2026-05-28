Бастрыкин требует передать дело об избиении медсестры в Волгограде из МВД в СК
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в Волгограде. Об этом сообщили в информцентре ведомства.
К господину Бастрыкину обратилась медсестра бригады. Заявительница сообщила о несогласии с ходом установления обстоятельств произошедшего в апреле этого года. На вызове местный житель применил к ней физическую силу, причинив травму руки. Обращения в другие компетентные органы не принесли результата.
В региональном управлении СК поставили перед прокуратурой вопрос о передаче материалов из МВД в собственное производство. Главе волгоградского СУ СК Василию Семенову поручено доложить о решении надзорного ведомства. Контроль за исполнением оставлен за центральным аппаратом СКР.