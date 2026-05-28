«Терра-Н» обжаловало взыскание 6,6 млн рублей за ущерб почвам в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ООО «Терра-Н» 6,6 млн руб. ущерба за загрязнение почвы на землях лесного фонда в районе полигона ТКО на горе Щелба в Новороссийске. Суд установил, что в апреле 2025 года с территории предприятия произошел перелив фильтрата, что привело к превышению содержания меди, цинка, кадмия, ртути и азота в почве.

Ответчик ходатайствовал об отложении заседания, ссылаясь на кассационное производство по другому делу, однако суд отказал, после чего взыскал с компании полную сумму ущерба и госпошлину в доход федерального бюджета.

Общество «Терра-Н» подало апелляционную жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

