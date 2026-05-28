Присяжные огласили вердикт по делу об убийстве аниматоров

Коллегия присяжных заседателей в Краснодарском краевом суде вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Виновными признаны Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян, обвиняемые в разбое, убийстве, угоне автомобиля, а также ряде других преступлений, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, присяжные сочли доказанным, что 28 апреля 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, остановили автомобиль потерпевших на автодороге в районе станицы Березанской Выселковского района под предлогом оказания помощи при повреждении колеса. По версии обвинения, нападение было совершено с целью завладения имуществом и денежными средствами потерпевших с последующим их убийством.

Согласно установленным обстоятельствам, обвиняемые применили насилие, завладели автомобилем Кирилла Чубко и перевезли потерпевших в Павловский район. Там они похитили находившиеся в машине деньги, личные вещи и документы, а также получили доступ к мобильным телефонам и банковским картам потерпевших. В дальнейшем, перемещаясь по различным районам края, фигуранты снимали средства со счетов потерпевших через банкоматы.

По данным следствия, Кириллу Чубко было нанесено не менее 13 ножевых ранений. После убийства обвиняемые похитили ювелирные изделия и скрыли тело в Выселковском районе. Татьяне Мостыко, как установили присяжные, было нанесено не менее шести ножевых ударов, после чего ее тело также было спрятано в лесополосе возле хутора Коржи. Автомобиль потерпевшего, по версии следствия, Демьян Кеворкьян сжег неподалеку от станицы Березанской.

Кроме того, коллегия присяжных признала Кеворкьяна виновным в убийстве своего знакомого, совершенном в 2013 году.

Обвинительный вердикт был вынесен единогласно. Присяжные также указали, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения. Дата оглашения приговора будет назначена позднее.

Вячеслав Рыжков