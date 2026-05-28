В Петербурге отправили под домашний арест водителя BMW после ДТП с пенсионерами

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест женщину, управлявшую BMW, по делу о ДТП на проспекте Маршала Блюхера, в котором пострадали двое пожилых пешеходов.

В Петербурге арестовали женщину, которая сбила на переходе двух пенсионеров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 28 мая в объединенной пресс-службе судов города, авария произошла 8 декабря 2025 года у дома №48. По версии следствия, водитель остановилась на светофоре, а после включения зеленого сигнала начала движение. В этот момент дорогу на запрещающий сигнал переходили двое пенсионеров — мужчинам было 88 и 91 год.

Один из пострадавших скончался за день до Нового года. Второй получил тяжелые травмы. При этом экспертиза, подтвердившая тяжкий вред здоровью, была завершена только в мае, после чего следственные органы возбудили уголовное дело.

Матвей Николаев