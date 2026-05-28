Калининградца отправили в колонию за кражу редких монет и одежды на 25 млн рублей

Суд в Калининграде приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы по делу о крупной краже имущества на сумму более 25 млн рублей.

Калининградца отправили в колонию за кражу коллекционных монет на 25 млн рублей

Калининградца отправили в колонию за кражу коллекционных монет на 25 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, преступление было совершено в декабре 2024 года. По версии следствия, подсудимый вместе со знакомыми проник в частный дом на улице Берлинской, откуда были похищены деньги, ювелирные изделия, редкие коллекционные монеты и одежда.

Общая стоимость украденного превысила 25 млн рублей.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскали сумму причиненного материального ущерба.

Матвей Николаев