Главные новости за 28 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Сочинском национальном парке количество выходов кавказского бурого медведя вблизи человека увеличилось вдвое по сравнению с 2025 годом.

Туристам, не вылетевшим на Кубань, туроператоры продлевают проживание в Анталье.

Власти Краснодара сообщили о готовности 32 единиц техники и 17 мотопомп для ликвидации последствий прогнозируемых сильных дождей.

В Туапсе в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вызванного атакой БПЛА, собрали более 32,7 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

В Краснодарском крае весной 2026 года наиболее заметный рост числа сезонных вакансий зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме — по сравнению с зимой показатель увеличился на 171%.

В Москве рассмотрят иск ГП к двум краснодарским судьям.

В Новороссийске на продажу выставлена одна из старейших гостиниц города — «Новороссийск», расположенная на улице Исаева вблизи набережной Черного моря и делового центра. Объект оценен владельцами в 1,1 млрд руб.

В Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы и угрозой сельскохозяйственным посевам, возникшей на фоне продолжительных дождей.

Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в акватории Черного моря у северного побережья Турции. Одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул.

В Краснодарском крае присяжные заседатели приступили к вынесению вердикта по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко, в котором обвиняются Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

В Туапсинском округе завершаются подготовительные мероприятия к старту курортного сезона.

В Краснодарском крае град, прошедший в середине мая, повредил порядка 2,1 тыс. га посевов озимых культур в Кавказском, Усть-Лабинском и Лабинском районах.