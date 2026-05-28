В Архангельской области медведь напал на мужчину в лесу

На юге Архангельской области медведь напал на мужчину в лесу. Пострадавшего доставили в Котласскую центральную районную больницу, где ему провели операцию, пишет ТАСС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что сейчас пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным медиков, мужчина получил травму головы и другие повреждения. Обстоятельства нападения в Минздраве уточнять не стали.

Матвей Николаев

