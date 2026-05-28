Главные новости за 28 мая. Кавказ

На 1 апреля 2026 года объем вкладов и других привлеченных средств населения в Ставропольском крае составил 606,7 млрд руб. без учета счетов эскроу.

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Ставропольского края ипотечные кредиты на сумму около 14 млрд руб., что на 82,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2026 году объем инвестиций в экономику Ставропольского края должен достичь 430 млрд руб. в 2026 году.

В апреле 2026 года в Ставропольском крае размер среднего POS-кредита составил 55,6 тыс. руб., что на 8,9% меньше, чем аналогичный период 2025 года — 61 тыс. руб. По этому показателю край занял второе место среди регионов РФ.

В 2026 году в Ставропольском крае начнется реализация 15 инвестиционных программ в агропромышленном комплексе. Ожидается, что совокупные вложения в отрасль составят порядка 18 млрд руб., что позволит создать около 800 новых рабочих мест для местных жителей.

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана Алишербека Мамаджонова по обвинению в подготовке теракта в Ессентуках.