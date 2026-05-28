«Южный город» лишили экологического разрешения

Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора впервые аннулировало комплексное экологическое разрешение (КЭР), выданное ООО «Южный город». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в управлении, в 2025 году в отношении компании были проведены три проверки, по итогам которых выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, в том числе норм, регулирующих деятельность объектов, работающих на основании КЭР. По данным надзорного органа, нарушения были устранены не в полном объеме, что и стало основанием для отзыва разрешения.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что эксплуатация объектов I категории без комплексного экологического разрешения считается нарушением законодательства и может повлечь применение повышающих коэффициентов при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также иные меры ответственности.

ООО «Южный город» занимается утилизацией строительных и промышленных отходов, включая опасные, а также подготовкой площадок под строительство. Согласно информации на официальном сайте компании, среди ее клиентов — предприятия Ростовской области, Сочи и Новороссийска.

В июне 2025 года Арбитражный суд Ростовской области приостановил деятельность компании на 60 суток по иску надзорных органов. Основанием стали нарушения, выявленные при хранении отходов на полигоне в Семикаракорском районе, в том числе размещение жидких отходов IV класса опасности в котловане без специальной изоляции.

Ранее, в январе 2025 года, компания заключила контракт с МЧС Краснодарского края на утилизацию 52 тыс. т отходов общей стоимостью 572 млн руб., включая загрязненный мазутом песок. После начала поставок на полигон в Семикаракорске власти Ростовской области заявили, что площадка не готова к приему таких отходов, и размещение материалов с черноморского побережья там производиться не будет.

