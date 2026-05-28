Завершено расследование дела об убийстве главы диаспоры в 2001 году на Урале

Следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга завершил расследование в отношении предполагаемого киллера главы диаспоры курдов на Урале Норика Гасаяна в 2001 году. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, дело расследовалось в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый совершил убийство местного жителя вместе с другим соучастником. По версии следствия, обвиняемый получил денежное вознаграждение за убийство местного жителя, имевшего конфликт с неизвестными лицами. 26 августа 2001 года на автостоянке у дома по улице Серафимы Дерябиной обвиняемый выстрелил в голову потерпевшего, севшего в автомобиль «Мерседес-280». Оружием послужил пистолет, переделанный из газового «ИЖ-72». Пострадавший скончался на месте. После совершения преступления сообщники скрылись на автомобиле «Опель».

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных соучастников убийства уголовное дело выделено в отдельное производство»,— сообщили в региональном следственном комитете.

Как писал «Ъ», в 2000-х называли несколько мотивов убийства Норика Гасаяна: семья Гасаяна могла столкнуться с неприятностями после очищения своего микрорайона от наркоторговцев; по другой версии — в семье появились противоречия после приезда в Екатеринбург других курдов.

