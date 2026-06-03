Гастрономические легенды

Исторический ресторан, который заслуженно считается визитной карточкой «Гранд Отеля Европа», отметил 120-летие и открыл двери после реновации, вступив в новую главу своей истории. Шеф-повар заведения Денис Соболев создал по этому торжественному поводу обновленное меню, где представил блюда русской и европейской кухни в современном прочтении и в лучших традициях петербургской гастрономии.

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«Сегодня мы приглашаем гостей в гастрономическое путешествие, где исторический и современный Петербург становятся идеальным дуэтом»,— подчеркнул Денис Соболев.

Целый раздел меню посвящен икре: здесь представлена икра осетра, белуги, севрюжки и лосося в элегантной подаче со сметаной и тонкими традиционными блинами. Среди закусок карпаччо из свеклы: вкус подмаринованных слайсов корнеплода альденте тонко сочетается со сливочно-соленым овечьим сыром. Салат из краба со свежим манго, авокадо и осетровой икрой сохраняет нежный вкус крабового мяса благодаря деликатной заправке из оливкового масла с листьями лайма.

Солянку по-царски Денис Соболев варит из трех видов рыб: лосося, трески и сибаса — для бульона томит их пять часов и подает блюдо с бородинским хлебом, копченым маслом и красной икрой. Черная треска с пюре из карамелизированной цветной капусты и пармезана обладает богатой текстурой — Денис дополняет ее насыщенным вкусом биска из раков, а нотой маринованного фенхеля придает свежесть. Сладким аккомпанементом станут десерты в современной подаче: «Лимон» — взбитый ганаш с юдзу и лимонной начинкой, «Три сыра» — интерпретация классической сырной тарелки из трех текстур сырного крема с грецким орехом, медом и ягодами, «Яблоко — укроп» — сливочный мусс с жидким центром из яблочного компоте с укропом.

В авторское меню вошли и бестселлеры отеля: фирменная закуска с черной икрой «Яйцо в яйце», бефстроганов по семейному рецепту баронессы Элен де Людингаузен-Строгановой, камчатский краб по-романовски и юбилейный сет из исторических блюд, подававшихся в гостинице в разные эпохи.

Полина Корнилова