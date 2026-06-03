От Ганнибала до Кочубея

Город на Неве был основан, чтобы стать столицей, и в его окрестностях до сегодняшнего дня сохранилось более 300 императорских и великокняжеских резиденций, а также дач аристократов. Многие восстановлены и стали музеями, некоторые ветшают в ожидании реставрации, в то время как в других расположились коммерческие структуры. В этой подборке мы расскажем об усадьбах с удивительной историей.

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Музей-усадьба «Суйда»: имение Абрама Ганнибала

«Последний — посмертный — бессмертный Подарок России — Петра»: так Марина Цветаева называет Александра Пушкина в стихотворении «Петр и Пушкин». Ведь именно первый император Всероссийский заприметил маленького арапа и решил стать ему крестным отцом и дать образование.

Сегодня в поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области открыт музей, расположенный во флигеле бывшего поместья русского военного инженера генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала — главы большого семейства и основателя рода Ганнибалов в России. Прадед Пушкина купил имение в Суйде в 1759 году и жил в нем до самой смерти в 1781-м.

К этому времени Абрам Петрович расширил поместье и благоустроил его: разбил аллеи, построил беседку, мельницу, фонтан, а в большом валуне, который остался на территории после прохождения ледника, приказал вырубить «каменный диван».

В поместье появилась на свет мать поэта Надежда Осиповна, здесь же она венчалась с его отцом, Сергеем Львовичем Пушкиным. Сюда частенько заезжал в гости полководец Суворов.

Главный господский дом в конце XIX века сгорел и восстановлен не был, но до наших дней сохранились оранжерея, конюшня, кузница, «каменный диван», а также парк. В этом парке рос самый знаменитый дуб России — «у лукоморья дуб зеленый», и юный поэт не одну сказку о нем слышал от своей няни Арины Родионовны, которая тоже является уроженкой Суйды.

Флигель, где с 1999 года расположен музей, служил гостевым домом. Здесь хранится около 1 тыс. экспонатов, в том числе личные вещи Абрама Ганнибала: его книги, табакерка, шкатулка. Правнук Александра Пушкина подарил музею старинное кружевное полотенце с монограммой «А. С.», по семейным преданиям, принадлежавшее самому поэту. Дуб пережил попадание множества молний, но сгорел в 2000 году по вине местного Герострата — подростка, разжегшего огонь в его дупле.

Этнопарк «Усадьба Богословка»: петербургские Кижи

В Невском лесопарке Всеволожского района располагается этнографический музей русского деревянного зодчества «Усадьба Богословка», или парковый комплекс «Петербургские Кижи». Здесь по подлинным чертежам XVIII–XIX веков и обмерам ведущих российских этнографов и реставраторов воссоздан архитектурный ансамбль Покровского погоста — копии шедевров русской деревянной архитектуры.

Главный центр притяжения — православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, получивший статус патриаршего подворья, — воссозданная копия Покровской церкви, которая была построена в 1708 году в деревне Анхимово Вытегорского погоста Вологодской области. Церковь сгорела дотла в 1963-м, но за семь лет до этого советский ученый, архитектор и реставратор Александр Ополовников произвел ее обмеры. По ним она и была восстановлена в начале XIX века, заложив основу усадьбы Богословка.

Храм с 25 главами и 22 окнами имеет форму креста и построен без гвоздей. В его основании лежат камни из фундамента сгоревшей церкви. Освящение храма состоялось в 2008 году.

Помимо церкви, на территории усадьбы расположены часовня, трапезная, кузница и колокольня. Здесь же стоит музей крестьянского быта, открытый в хозяйственной части дома, который зажиточный крестьянин Евграф Костин построил для своей семьи в 1871 году в деревне Верховье в Заонежье. Зайдя в дом, вполне можно понять, как жили тогда на Русском Севере: парадная горница, печь с красным углом, ткацкие станки, сундуки с приданым и тут же, за дверью, сарай с курами и козлятами. Иногда в доме проводятся чаепития и званые обеды.

Александрино: прообраз дачной жизни

В начале XVIII века на месте сегодняшнего парка Александрино в Кировском районе Санкт-Петербурга располагалась усадьба царевны Натальи Алексеевны, младшей сестры императора Петра. Петр I думал об этой дороге, ныне Петергофской, как о парадном въезде в столицу и хотел видеть на ней множество роскошных особняков. Поэтому своим приближенным он жаловал там участки земли, которые стали называться дачами.

Впоследствии владение царевны разделили, усадьба меняла владельцев, пока не досталась дипломату графу Ивану Григорьевичу Чернышеву, служившему сначала Елизавете Петровне, а потом Екатерине II. Этот человек имел европейский вкус и любил роскошь, поэтому попросил заняться имением французского архитектора Жан-Батиста Мишеля Валлен-Деламота. Архитектор создал ее в новом для того времени стиле классицизм.

Название усадьба получила по имени своего очередного и последнего владельца — графа Александра Дмитриевича Шереметева. После революции ее передали в коммунальное жилье, а во время Великой Отечественной войны она пострадала от обстрелов. В 1960-х годах особняк отреставрировали по проекту советского архитектора Михаила Плотникова, и, хотя интерьеры и служебные флигели не были воссозданы, здание с колоннами и куполом по-прежнему выглядит старинным загородным домом. Сегодня в нем располагается детская художественная школа, а вокруг раскинулся обширный лесопарк, где гуляют горожане.

Усадьба Демидовых: загадочный особняк

Трехэтажный особняк Григория Акинфиевича Демидова, построенный в 1759 году, находится в самом центре Петербурга, на набережной реки Мойки. И все же найти его за окружающими современными постройками непросто.

Главным украшением усадьбы считаются две выгнутые парадные лестницы с изящными решетками, вылитые из чугуна и ведущие на веранду, которая обрамляла весь фасад. В свое время они были своеобразной рекламой демидовского бизнеса, так как изготовить их можно было в единственном месте — на уральских металлургических заводах владельцев дома.

Особняк еще при жизни Демидовых начал порождать загадочные слухи. Люди шептались об исчезновении в его подземельях одного из слуг, о таинственном зеркале, где гости могли видеть не только свое отражение…

Сегодня зданию присвоен статус памятника архитектуры XVIII века. После революции здесь располагалось инженерное бюро, которое позднее преобразовалось в Центральное конструкторское бюро «Айсберг», проектировавшее атомные ледоколы: разумеется, туристам был вход воспрещен. А в 1990-е особняк заняли коммерческие фирмы, и с тех пор официальные экскурсии там не проводятся: частные визиты возможны только по договоренности с владельцами дома.

Дача Кочубея: «дворянское гнездо» в Царском Селе

В Пушкине, через дорогу от Екатерининского дворца, расположился большой каменный особняк — бывшая царскосельская дача петербургского аристократа, действительного статского советника и церемониймейстера Двора Его Императорского Величества Василия Петровича Кочубея. В январе 1914 года состоялся бал-новоселье — и оказался единственным, прошедшем в этом здании. Между тем перед нами настоящий дворец в миниатюре — с парадным подъездом и множеством залов с роскошными интерьерами.

Большое семейство Кочубеев (у супругов было восемь детей) проживало в особняке до конца 1916 года. Потом Варвара Васильевна уехала, забрав с собой детей, а Василий Петрович покинул дом в конце 1918-го. По легенде, уезжая, он запер все двери и положил большую связку ключей на столик в вестибюле с запиской: «От России получил — России возвращаю». Еще одна легенда гласит, что документы на выезд аристократу подписал первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский, с которым они якобы состояли вместе в одной масонской ложе.

Далее особняк был национализирован, а в годы Великой Отечественной войны, когда Пушкин оккупировали немецкие войска, в его стенах обосновалось гестапо. После войны здесь размещался дом отдыха для партработников обкома КПСС, о нем очень тщательно заботились, и до наших дней в здании сохранились мебель, фарфор, скульптуры, дающие представление о повседневной жизни и атмосфере «дворянского гнезда».

С 1987 года здесь размещался Учебный центр подготовки руководителей (УЦПР), в 2012-м УЦПР был присоединен к Высшей школе экономики, и сегодня там периодически проводятся экскурсии.

Светлана Куликова