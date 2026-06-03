Ресторан «Огородники»: дачная кухня в усадьбе Данилевского

В конце XIX — начале XX века дачная жизнь была для петербуржцев не просто летним развлечением, а устоявшейся социальной привычкой. С мая по сентябрь семьи перебирались за город: снимали дома в Териоках, Сестрорецке, Павловске или строили собственные усадьбы в Лесном — районе, который тогда считался дальней окраиной. Дача означала особый уклад: много воздуха, чаепития на веранде, прогулки к пруду и непременное застолье.

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В начале XX века дача была для петербуржцев местом долгих посиделок на веранде. Такая атмосфера открытого дома царила в усадьбе Ильи Репина «Пенаты», где по средам собирались гости, в том числе Корней Чуковский. Сохранившееся меню обедов за август 1911 года подтверждает: на столе бывали вегетарианские блюда из собственного огорода, включая «репу в вине».

Именно такой дом — дачная усадьба с садом и собственным прудом — появился в 1911-м на участке, который инженер-технолог Александр Иванович Данилевский получил в приданое за женой Натальей Петровной, дочерью генерала от инфантерии Петра Фомича Лузанова.

Двухэтажный особняк в стиле эклектики с элементами кирпичного стиля — каменный низ, деревянный верх, узкие окна, чугунные детали крыльца — стал образцом частной архитектуры своего времени, но с техническими новшествами. Данилевский устроил систему нагрева воды через змеевик в плите: ванна наполнялась горячей водой без колонок. На парадной лестнице зажигалась электрическая лампа, которая автоматически гасла, когда спускавшийся достигал низа. Такие подробности обсуждал весь Лесной.

Место, где стоит усадьба, имело репутацию «волшебного». Участок выходил к Серебряному пруду: говорят, в расположенном неподалеку ресторанчике гости бросали в воду монеты и загадывали желания, которые позже сбывались. Эту легенду много лет спустя подтвердил сын Данилевских Александр: уже будучи профессором университета в Буэнос-Айресе, он специально приехал в Ленинград, разыскал дом и на чердаке обнаружил вещи семьи и письма, из которых следовало, что родные считали, что особняк сыграл в их судьбах спасительную роль.

Дом был открытым. В гости к Данилевским охотно приезжали представители научной элиты Российской империи. В подвале особняка друзья хозяина устроили лабораторию, и, по семейным свидетельствам, многие открытия впервые оглашались именно в этих стенах. В числе гостей бывали Иван Павлов и Владимир Бехтерев.

В 2024 году усадьбу, признанную объектом культурного наследия регионального значения, отреставрировала команда Марка Лапина. Сегодня здесь расположился ресторан «Огородники». Интерьеры восстанавливали с уважением к истории: доминанта одного из залов — изразцовая печь, сохранены высокие, в пол, окна и натуральное дерево. Пространство деликатно дополнили винтажными элементами, ящиками с зеленью, вышитыми скатертями и авторской посудой с деревенскими орнаментами.

Кухню возглавляет шеф Константин Колосов. Команда ориентируется на дачную русскую традицию: здесь варят щи и борщи, делают домашние соленья и варенье, пекут ржаной хлеб и пирожки. Рецепты собирали в поездках по стране — в меню есть сугудай из муксуна, мурманская камбала, амурские пельмени, керченские рапаны.

Летнее меню шеф строит вокруг овощей, корнеплодов и локальных продуктов. Среди закусок слайсы кабачка с муссом из фермерского козьего сыра, яйца под кремом из желтка и горчицы с красной и щучьей икрой и риетом из копченой форели, вяленая свекла, восстановленная в вишневом соке с клубничным пюре, на воздушном сырном муссе с подкопченной солью. Домашний уют продолжают крольник — пирог с кроликом на сливочном демиглясе, жареные пирожки с картофелем и укропом, зеленые кармашки — вареники со шпинатом и творогом, которые подают с натуральным йогуртом и соусом на основе шалфея, и посикунчики с аджикой. Картофель из печи можно дополнить риетом из форели или подкопченным смальцем.

В горячих блюдах шеф соединяет фермерские продукты с традиционными техниками. Ладожский судак подают с печеным пореем и кремом из сельдерея, угольную рыбу — в глазури из квасного сусла. Из мяса есть бифштекс из оленины с вяленой клюквой и брусничным соусом, кролик, тушенный в сметане с пюре из молодого горошка, и мясная солянка на копченых ребрышках, которую по всем правилам подают с ледяной стопочкой.

В барной карте авторские настойки и дистилляты собственного приготовления, лимонады из детства: дюшес, буратино, ситро. Вино везут из Краснодарского края и Крыма — лучшие образцы отечественного виноделия за последние пять лет. В сезон заваривают чаи из трав Алтая и Кавказа.

Елена Полякова