«Белый рябчик»: история на вкус

Заведение расположилось на Петроградской стороне, в бывшем доходном доме банкира П. Е. Бурцева. Переосмысливая русскую гастрономическую классику, шеф-повар Роман Найзабеков интерпретирует мотивы русской кухни, используя ее традиционные техники: приготовление блюд на открытом огне в печи, квашение, копчение, долгое томление — то есть все то, что входит в понятие «гастрономический код нации».

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«К русской кухне сегодня обращено много внимания, и это двигает ее вперед: шефы экспериментируют, соединяют зарубежные продукты и стили и традиционные русские концепции блюд,— рассказывает совладелец и управляющий партнер ресторана Виктор Федотов.— В современном подходе к русскому меню нет фиксации на "историческом факте" относительно конкретного продукта или рецепта, но есть понимание многообразия наследия».

Огромная территория, богатая история, многонациональность — в русской кухне переплелись различные влияния и заимствования, поэтому в ее современной трактовке создатели «Белого рябчика» не видят для себя границ ни в спектре продуктов, ни в технике приготовления.

Если говорить о личных ассоциациях, то для Виктора Федотова продукт номер один в русской кухне — это квашеная капуста. «Для меня сама ее идея, можно сказать, жизненный ориентир: ведь сделать из трех доступных ингредиентов с помощью нехитрой техники ферментации такой полезный продукт — это просто гениально. Квашеная капуста невероятно полезна и является источником пробиотиков, витаминов и клетчатки, обладая при этом низкой калорийностью. К слову, не раз на протяжении российской истории она помогала выжить целому классу населения. Рекомендую в комбинации с салом и черным хлебом».

В фаворе у Романа Найзабекова квашеная капуста, ягоды, грибы, гуси, утки, корнеплоды, свинина, а также разнообразная рыба: муксун, налим, лещ, подлещик, караси, стерлядь, осетр, белуга, а также икра.

История русской гастрономии соединяется в «Белом рябчике» с авторским взглядом на нее. Гречневый калач шеф сервирует с маслом и галаганом — вяленой икрой, а размятую скумбрию — со взбитой сметаной, тартаром из говядины с «разными видами икры»: щучьей и «заморской». В винегрет он добавляет маринованную айву и обжаренные в масле каперсы, а крабовый салат с узбекскими томатами и орехами сервирует на подушке из морковной сгущенки.

Для приготовления голубца утку заворачивают в савойскую капусту и готовят на пару. Для усиления вкуса шеф добавляет капусту в фарш и доводит почти до готовности, а затем дополняет томатной хреновиной: перетертыми томатами с чесноком и хреном — кстати, по фирменному домашнему рецепту. «В детстве дома у нас всегда был такой соус, а еще отвешенная сметана,— вспоминает Роман.— Я беру сметану жирностью тридцать процентов, откидываю ее на марлю — и всю ночь стекает сыворотка. Получается жирная, примерно шестидесятипроцентная сметана, почти как деревенская. Знаете, когда прямо ложка стоит. Я смоделировал такую историю в ресторанной подаче».

Полина Корнилова