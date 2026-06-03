Grand Cafe Pavlova: гастрономия и эстетика

Анна Павлова была требовательна во всем: и к сцене, и к столу. Даже в многолетних гастролях ее сопровождал личный русский повар, который готовил гречневую кашу, грибы, битки и осетрину — блюда, без которых балерина не могла обходиться. На Пасху и Рождество она накрывала стол, выставляя традиционные русские блюда, и собирала за ними труппу — даже в Сиднее, где кулич достать было почти невозможно.

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Эта двойственность — русская душа и мировая сцена — заложена в концепцию Grand Cafe Pavlova. Ресторан расположился в особняке на Конюшенной площади, в двух шагах от Михайловского театра.

Интерьер задает атмосферу: витражные окна, зеркальные панно с патиной, тяжелые шторы, балетные станки в оформлении. Столовые приборы выносят в лакированных шкатулках с изображением балерины — деталь, которая превращает подачу в маленький ритуал.

Шеф-повар Дмитрий Пиксаев ведет кухню в двух регистрах: русском и французском. На завтрак подают большое меню, можно заказать гурьевскую кашу или вареники с картофелем, пончики из цукини или панкейки из матчи с яйцами пашот, круассан с креветками или свежую выпечку. Или взять целый сет: французский включает омлет с сыром бри, свежую выпечку, масло и джем. Русский — оладьи с красной икрой, глазунью со слабосоленым лососем, тосты со взбитым маслом и домашним клубничным вареньем и бокал шампанского.

В основном меню русская классика: курник, пирожки и пельмени ручной лепки, оливье с индейкой и раковыми шейками — петербургская версия знакомого салата. Уха из лосося и судака с расстегаем, борщ, котлета по-киевски и нежные котлеты из муксуна, миниатюрные голубцы из шпината с крабом, посикунчки с красной икрой или мясом. Костный мозг на опаленной косточке с чесночным тартином, а сибирские белые грузди — одни из лучших в России — подают с запеченным картофелем и копченой сметаной.

Французская линия представлена равнозначно: луковый суп с багетом, камамбер-де-фондан с сезонными фруктами, томленые говяжьи щечки с трюфельным пюре и соусом порто.

Десерты? — кульминация. Знаменитый «Белый лебедь», меренга со сливками и фруктами, увенчанная фигуркой птицы, — отсылка к легендарной партии Павловой в миниатюре Фокина. Его темная версия из бельгийского шоколада — «Черный лебедь». Еще больше десятка разных сластей и десертов — на витрине и в меню, а особенно впечатляет гостей этажерка мини-десертов птифур.

Полина Корнилова