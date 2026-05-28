Более 60% петербуржцев готовы переучиться ради интересной специальности

Каждый третий работающий житель Санкт-Петербурга готов пересмотреть свое отношение к профессии ради высокого дохода и престижного социального статуса. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы» по итогам опроса 7,5 тысячи россиян. Кроме того, 63% горожан сообщили о готовности пройти переобучение ради работы в интересной для них сфере.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Только 9% петербуржцев готовы жертвовать отдыхом ради интересной работы

Как сообщили в пресс-службе компании, для штатных сотрудников важны понятные условия труда, стабильный заработок и атмосфера в коллективе. Среди опрошенных петербуржцев 38% назвали главным фактором высокий доход и социальный статус.

Еще 27% респондентов отметили, что для них особенно важен баланс между работой и личной жизнью. При этом 14% готовы мириться с высокой нагрузкой ради достойной оплаты труда. Только 9% участников опроса заявили, что готовы выбрать интересную профессию даже в ущерб свободному времени и отдыху.

Матвей Николаев